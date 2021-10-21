Погода внесла коррективы в работу челябинского аэропорта

Традиционный осенний снегопад внес коррективы в работу челябинского аэропорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минувшей ночью и сегодня утром были задержаны вылеты в Ереван, Краснодар, Москву, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи.

С опозданием приземлялись самолеты Москвы, Антальи, Калининграда, Краснодара, Санкт-Петербурга, Худжанда. В данный момент задерживается прибытие рейсов из Сочи и Норильска, а также вылет в Москву.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 20.10.21

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