В России объявлены единые осенние каникулы для школьников

В России объявлены единые осенние каникулы для всех школьников.

Как сообщили РИА «Новый День» в Министерстве просвещения РФ, ведомство готовит документ, рекомендующий учебным заведениям объявить дни с 30 октября по 7 ноября каникулами и добавить их к каникулярным дням, которые идут по графику.

«У большинства российских школьников, которые учатся по четвертной системе, каникулы как раз и попадают на нерабочие дни – заканчивается первая четверть, – отмечает telegram-канал «Большая перемена». – Но есть регионы, например, Московская область, где ребята учатся по модульной системе: 5 недель учебы и потом одна неделя каникул.

По графику в таких школах неделя отдыха начинается 15 ноября. Нерабочая неделя в таком случае приплюсуется к действующей каникулярной сетке».

В регионах, где нерабочий период будет объявлен раньше 30 октября, Минпросвещения рекомендует и эти дни включить в каникулы. Школам при этом нужно будет предусмотреть корректировку образовательных программ.

В министерстве добавляют: во время нерабочей недели в детских садах и яслях будут работать дежурные группы.

Москва, Игорь Юров

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