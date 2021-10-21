В Челябинске в выходные ограничат движение троллейбусов на железнодорожный вокзал

В Челябинске в ближайшие выходные остановят движение троллейбусов на железнодорожный вокзал.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения для горэлектротранспорта связаны с ремонтом коллектора и вводятся с 23:00 22 октября до 18:00 24 октября.

В субботу и воскресенье троллейбусы №5 будут двигаться в прямом направлении от АМЗ через площадь Революции до ЧТЗ, в обратном: от ЧТЗ через улицу Тимирязева на АМЗ.

Маршрут №17 будет выглядеть следующим образом: ул. Молдавская – ЧТЗ (в оба направления).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 21.10.21

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