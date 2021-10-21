На Урале снова ожидаются обильные осадки

В Челябинской области сохраняется экстренное предупреждение о сложной погодной обстановке.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, грядущей ночью в отдельных районах Челябинской области ожидаются обильные снегопады. Ночью и днем 22 октября возможны изморозь, гололед и отложение мокрого снега на провода,возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Добавим, что ночью температура воздухаможет опуститься до -10, а завтра днем подняться до +11.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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