Рабочего завалило обломками недостроенного здания

В Челябинской области обрушилось недостроенное здание, под завалами может находиться человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Челябинской области, ЧП произошло сегодня днем на улице Гагарина: рухнули конструкции строящегося двухэтажного здания. По предварительным данным, в момент обрушения внутри находился рабочий.

На месте работают сотрудники поисково-спасательной службы.

Дополнено: мужчина погиб – его придавило бетонными блоками.

Троицк, Павел Зварзин

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