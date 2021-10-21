Южноуральским школьникам увеличили каникулы

Южноуральским школьникам продлят каникулы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», часть учеников уйдет на отдых с понедельника, 25 октября и вернется к учебе после 7 ноября. У других каникулы начнутся с 30 октября и тоже продлятся 2 недели.

Челябинск, Светлана Намская

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