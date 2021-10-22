На Урале без QR-кода нельзя будет даже попасть в горы

В Челябинской области без QR-кода нельзя будет даже попасть в горы.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», тем, кто забронировал места в туристических приютах нацпарка с 30 октября, при регистрации в Центральной усадьбе придется предъявить QR-код на каждого участника похода с подтверждающими документами. Исключение сделано для детей до 18 лет.
«При регистрации в визит-центре обязательны соблюдение дистанции, а также использование индивидуальных средств защиты», – напомнили в пресс-службе.
Уточняется: QR-коды не требуются для однодневных походов и прогулок по парку.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 21.10.21
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