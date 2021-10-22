В Челябинской области собираются изменить структуру регионального парламента

В Челябинской области собираются изменить структуру Законодательного собрания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на очередном заседании регионального парламента планируют обсудить вопрос о введении в кадровый состав руководителя аппарата. Сейчас этой должности в штатном расписании нет. Предполагается, что руководитель аппарата будет контролировать всех сотрудников ЗСЧО, отвечать за бюджет, оформление документов, служебный транспорт, определять схемы рассадки на заседаниях и так далее.

Разные источники сообщают, что на эту должность претендует помощник действующего спикера ЗСЧО Анна Алдонина.

По мнению экспертов, таким образом Владимир Мякуш пытается усилить контроль за парламентом сейчас и сохранить свое влияние после отставки.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.10.21

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