В Челябинске сошли с рельсов два трамвая

В Челябинске сошли с рельсов 2 трамвая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», первый инцидент произошел рано утром в районе остановки «Обувная фабрика» на проспекте Победы. На то, чтобы восстановить движение понадобилось около часа.

Второй сход произошел в Ленинском районе: трамвай следовал по маршруту №8, и на улице Дзержинского между остановками «ЗЭМ» и «Лизы Чайкиной» с рельсов сошли оба вагона. При этом трамвай зацепил бордюр, отделяющий рельсы от проезжей части, и повредил его.

Еще одно повреждение трамвайных путей зафиксировано на перекрестке проспекта Победы и улицы Чичерина. Там после первого снег перекорежило тротуарную плитку, выложенную между рельсами. Плитка торчит буграми, что представляет опасность не только для трамваев, но и для автомобилей, пересекающих перекресток.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 22.10.21

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