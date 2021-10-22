Двухлетний ребенок выпал из окна многоэтажки

В Челябинске двухлетняя девочка выпала из окна многоэтажки.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в микрорайоне «Парковый» на улице Хариса Юсупова. Ребенок упал с 10 этажа и погиб.
Как выяснилось, девочка находилась в комнате одна, открыла окно и через некоторое время упала.
По факту смерти ребенка начал проверку Следственный комитет.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 22.10.21
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