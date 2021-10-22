Жители Челябинска жалуются на новые автобусы, пришедшие в город в раках транспортной реформы.

Как уже сообщал «Новый День», для южноуральской столицы закупили несколько десятков автобусов производства «Volgabus Group». Претензии к продукции компании предъявляли в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Перми. Теперь недовольство высказывают челябинцы.

«Ехал в «Волгабасе» по маршруту №41, в салоне жутко пахло дешевым китайским пластиком, – рассказал РИА «Новый День» житель города. – Через две остановке от этого запаха у меня начала жутко болеть голова. Пришлось на третьей выйти. Не понимаю, как кондукторы выдерживают всю смену».

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.21

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