Подросток выпал из окна школы

В Челябинске школьник выпал из окна учебного заведения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Металлургическом районе. Ученик 7 класса упал с третьего этажа. По предварительным данным, подросток играл с одноклассниками и полез за снегом. При этом другие школьники утверждают, что ничего не видели и не знают.

Мальчик госпитализирован.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 22.10.21

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