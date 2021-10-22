Подросток выпал из окна школы

В Челябинске школьник выпал из окна учебного заведения.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Металлургическом районе. Ученик 7 класса упал с третьего этажа. По предварительным данным, подросток играл с одноклассниками и полез за снегом. При этом другие школьники утверждают, что ничего не видели и не знают.
Мальчик госпитализирован.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 22.10.21
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