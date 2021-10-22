По-настоящему закрытый: в один их городов Урала будут пускать только по QR-код

ЗАТО Снежинск закроют по-настоящему: попасть в город можно будет только по QR-коду. Об этом заявил глава города Игорь Сапрыкин.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения касаются иногородних, приезжающих в город работать, по делам или в гости. В администрации города уверяют, что тем, кто в Снежинске зарегистрирован, QR-код не понадобится.

Снежинск, Павел Зварзин

Снежинск. Другие новости 22.10.21

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