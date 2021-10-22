По-настоящему закрытый: в один их городов Урала будут пускать только по QR-код

ЗАТО Снежинск закроют по-настоящему: попасть в город можно будет только по QR-коду. Об этом заявил глава города Игорь Сапрыкин.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничения касаются иногородних, приезжающих в город работать, по делам или в гости. В администрации города уверяют, что тем, кто в Снежинске зарегистрирован, QR-код не понадобится.
Снежинск, Павел Зварзин
Снежинск. Другие новости 22.10.21
Продовольственные карточки – как в США? Почему в России не получается стабилизировать цены на продукты. / Подросток выпал из окна школы. / Жители Челябинска жалуются на новые автобусы. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube