Число умерших от коронавируса в Челябинской области превысило 4 тысячи

В Челябинской области за сутки выявлено 435 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 106 тысяч 914 инфицированных. 5 тысяч 286 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 12).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 22.10.21
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