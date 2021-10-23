В Челябинске легковушка устроила ДТП с двумя маршрутками, есть пострадавшие

В Челябинске водитель без прав совершил ДТП с двумя маршрутками.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГИБДД города, ДТП произошло сегодня в 7 часов утра на перекрестке улиц Доватора и Блюхера.

Mitsubishi Colt вылетел на полсу встречного движения и врезался в маршрутный микроавтобус «ГАЗ» (№56), стоящую на остановке. От удара маршрутка откатились назад и ударила остановившийся сзади ПАЗ маршрута №66. Пострадали водитель «ГАЗа» и водитель легковушки, который оказался в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что он лишен прав за грубое нарушение ПДД.

Челябинск, Павел Зварзин

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