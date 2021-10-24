В Челябинской области новый антирекорд смертности от коронавируса

В Челябинской области за сутки выявлено 436 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных. Это самый высокий показатель за период эпидемии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 107 тысяч 350 инфицированных. 5 тысяч 316 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 42).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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