На Урале утонула машина с пассажирами

В Челябинской области утонула машина с пассажирами. Трагедия произошла сегодня в Магнитогорске, на мосту, соединяющем улицы имени 9 мая и Северный переход.

Как сообщили РИА «Новый День» в ПСС Челябинской области, «Лада Приора» пробила ограждение моста и упала в реку Урал с 5-метровой высоты. Глубна реки в этом месте – около 2 метров, однако из машины никто не выбрался.

Сейчас на месте работают водолазы, спасатели и сотрудники полиции.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 24.10.21

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