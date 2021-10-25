Первый снегопад в Челябинске вскрыл массовые нарушения технологии дорожных работ

Качество дорожных работ в Челябинской области не выдерживает никакой критики: несколько только что отремонтированных перекрестков разрушились после первого снегопада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в первую очередь, речь идет о пересечении автодорог с трамвайными путями. После снега, выпавшего в городе в конце минувшей недели, вспучилась и частично разрушилась плитка на пересечении Свердловского проспекта с проспектом Ленина и проспектом Победы, на перекрестке Ленина и Цвиллинга, а также проспекта Победы и улицы Чичерина.

По словам вице-мэра Максима Куляшова, первые три уже восстановлены, на Чичерина работы еще ведутся. Ремонт производится в рамках гарантийных обязательств подрядчика, однако то, что перекрестки не выдержали первых снегопадов и минусовых температур, говорит о нарушении технологии работ.

И хотя городские власти еще только разбираются, что произошло, горожане заявляют, что произошедшее с плиткой – это пример морозного пучения, когда основание под покрытие выполнено неправильно. А то, что подобное произошло сразу с несколькими перекрестками, говорит о том, что нарушение технологии носит массовый характер.

Челябинск, Павел Зварзин

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