Количество зараженных ковидом превысило 3 процента от численности населения Челябинской области

В Челябинской области за сутки выявлено 447 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 107 тысяч 799 инфицированных, что превышает 3% от общей численности населения региона. 5 тысяч 345 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 71).
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 25.10.21
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