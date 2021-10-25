Низы не могут, верхи не хотят: жители южноуральского поселка заявили, что у них весь год нет воды

Жители поселка Нижний Атлян (Миасс) заявили о том, что у них долгое время нет ни капли воды: они не могут ни приготовить пищу, ни помыться, ни убрать в своих домах. И если в прошлые годы вода периодически у кого-нибудь появлялась, то в этом году ее нет ни у кого – от слова «совсем».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видеобращение южноуральцев к губернатору размещено в паблике «Текслер, помоги!» (ВКонтакте).

«24 октября жители Нижнего Атляна вышли, чтобы записать видеообращение к Вам о нежелании администрации Миасского городского округа решать вопросы холодного водоснабжения поселка.

Если в домах, расположенных на улице Городок холодная вода (самотеком) на 1-м этаже имеется, то на улице Шиферной, расположенной выше, (ну не течет вода самотеком вверх) воды просто нет, – говорят жители послека. – Причем это не что-то разовое, а постоянное состояние.

Врачи рассказывают, сколько времени нужно мыть руки, чтобы не заразиться ковидом, а жители не могут даже просто вымыть руки под краном – там пусто.

Жители и по просьбе жителей депутат этого округа Борисова неоднократно пытались привлечь внимание администрации к этой проблеме, но оттуда идут только обещания и отписки.

Конечно, не дело губернатора заниматься такими вопросами, но не хотят сотрудники администрации решать этот вопрос. А лично глава Тонких просто избегает встречи с жителями лицом к лицу: 2 года обещает приехать в Нижний Атлян, но так и не приехал».

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 25.10.21

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