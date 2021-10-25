Часть южноуральских школьников будет отдыхать в 2 раза больше, чем остальные

Каждый пятый южноуральский школьник будет отдыхать на каникулах дольше, чем остальные.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с сегодняшнего дня на каникулы ушли 160 из 820 южноуральских школ, остальные учебные заведения начнут отдыхать с 1 ноября. В итоге, тот, кто ушел на каникулы раньше, не будет учиться 2 недели, так как период с 30 октября по 7 ноября объявлен в Челябинской области нерабочим. Всем остальным отведена на отдых пока только неделя. Решение о возобновлении учебного процесса после 7 ноября будет приниматься в зависимости от эпидобстановки.

Отметим, что сфера образования попала в число тех, где объявлена обязательная вакцинация. Однако на сегодняшний день высокие показатели привитых от коронавируса сотрудников демонстрируют только Магнитогорск и Челябинск – более 80% и 70% соответственно.

А в ряде территории уровень вакцинации педагогов даже не достиг 50%. К ним относятся Верхний Уфалей, Карабаш, Копейск, Озерск, Усть-Катав, Брединский, Каслинский, Уйский районы.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.10.21

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