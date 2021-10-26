Число зараженных коронавирусом на Южном Урале превысило 108 тысяч

В Челябинской области за сутки выявлено 469 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 108 тысяч 266 инфицированных. 5 тысяч 374 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 100).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 25.10.21

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