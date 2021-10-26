Челябинец пытался убить прохожего лопатой, за то что тот задел рукой автомобиль

Житель Челябинска напал на прохожего с лопатой.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, инцидент произошел в июле текущего года в Металлургическом районе. Мужчина шел по проезду мимо дома на улице Пети Калмыкова, по тому же проезду двигался легковой автомобиль. Поскольку ширина проезда достаточно узкая, пешеход, проходя мимо авто, задел рукой одно из боковых зеркал.

Это вывело из себя водителя: он выскочил из машины, достал из багажника лопату и бросился за пешеходом. Догнав «обидчика», он не менее 10 раз пытался ударить его по голове и телу. Оппонент оказался довольно ловким, сумел увернуться от ударов и убежать на остановку общественного транспорта «Поселок Першино».

Но автомобилист не успокоился, он подкрался к мужчине сзади и начал бить лопатой по голове и спине. В итоге здоровью прохожему был причинен тяжкий вред.

Дело в отношении автомобилиста, возбужденное по пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ, передано в Металлургический районный суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.10.21

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