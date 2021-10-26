В Челябинской области раскрыто убийство ребенка, совершенное 19 лет назад.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, в апреле 2002 года в селе Анненское Карталинского района было обнаружено тело несовершеннолетней девушки с множественными колото-резаными ранами. Поскольку убийство было совершено ночью в безлюдном месте, то свидетелей преступления не оказалось.

По факту убийства, совершенного с особой жестокостью, было возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ, расследование затянулось на 19 лет.

Тем не менее, опрос местных жителей и многочисленные экспертизы позволили выйти на след преступника. Им оказался 54-летний житель села Анненское (в момент убийства ему было 35 лет). Расследование дела завершено, материалы направлены в суд.

Челябинск, Павел Зварзин

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