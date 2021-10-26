На Урале от коронавируса умер главврач гомеопатической клиники – он выступал против вакцинации и масок (ФОТО)

В Челябинске простились с главным врачом Гомеопатической клиники доктора Попова – Юрием Поповым. По словам его коллег, он скончался от коронавируса. При этом Попов был ярым антипрививочником, а также выступал против такой меры профилактики, как маски.

«Сейчас многие спрашивают, как же так получилось!? Почему он не смог спасти себя??? Да потому что он был истинным гомеопатом и исследователем, и он хотел победить эту неизвестную болезнь, но лечить себя всегда сложнее... Хотя все те, кто болел вместе с ним из наших пациентов и родственники которые были рядом, успешно вышли на гомеопатии благодаря ему», – говорится в некрологе в группе клиники.

Отметим, что Попов оказался в списке памяти медиков, скончавшихся от коронавируса на работе. Составители списка пояснили, что включили его туда, поскольку до того, как открыть свою гомеопатическую клинику, Попов проработал 12 лет врачом-терапевтом и заместителем главного врача.

Челябинск, Елена Сычева

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