В Магнитогорске переизбрали мэра

Глава Магнитогорска Сергей Бердников переизбрался на второй срок. Соответствующее решение принято сегодня на заседании городского Собрания депутатов.

Как уже сообщал «Новый День», на место мэра, помимо Бердникова, претендовали заместитель директора ООО «Передовые инженерные технологии» Анатолий Ефименко и ведущий инженер цеха «Прокатсервис № 5» ООО «ОСК» Денис Савельев.

Все трое были допущены к финальному этапу конкурса. Депутаты ожидаемо выбрали Бердникова.

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 26.10.21

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