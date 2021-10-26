12-летняя девочка заявляет, что совершила убийство

Юная жительница Челябинской области заявляет, что убила отчима.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла на минувшей неделе в поселке Роза. 40-летний мужчина умер от удара ножом в грудь. Полицию вызвала его жена, сообщившая, что мужа убила ее 12-летняя дочь – все произошло во время ссоры супругов. Девочка свою вину подтвердила.

Правоохранительные органы в этой версии сомневаются, отмечая, что удар был слишком сильным для девочки такого возраста и комплекции. Однако, если опровергнуть заявления школьницы и ее матери не удастся, девочку привлекать к уголовной ответственности не будут: она для этого еще слишком юна.

Отметим, что мужчина – не отец девочки, ранее он был судим.

Коркино, Павел Зварзин

Коркино. Другие новости 26.10.21

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