Санитар психдиспансера подрался с пациентами (ВИДЕО)

На Южном Урале санитар психоневрологического диспансера подрался с пациентами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Миассе еще в марте, но известно о нем стало только сейчас, когда кто-то из очевидцев выложил видео стычки в Интернет.

Согласно официальной версии, озвученной руководством медучреждения, возмутителями спокойствия стали трое, проходивших принудительное лечение. Санитар увидел у одного из них сигареты и сделал замечание. В ответ пациент начал угрожать не только мужчине, но и его семье. Это вывело санитара из себя: он схватил угрожающего за шею и объяснил, кто есть кто.

В разборки вмешались приятели угрожавшего, началась драка.

Разнимать оппонентов пришлось другим санитарам.

Руководство заведения сообщает, что за драку с пациентами медбрату объявлен выговор.

Миасс, Павел Зварзин

Миасс. Другие новости 26.10.21

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