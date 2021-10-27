В Челябинске загорелся трамвай с пассажирами

В Челябинске загорелся трамвай: инцидент произошел сегодня утром на улице Российской.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», очевидцы происшествия утверждают, что запах гари появился в вагоне, следовавшем по маршруту №7, появился сразу же после того, как трамвай двинулся с конечной. Но уже через 500 метров, когда вагон подъехал к следующей остановке – «проспект Победы», в салоне уже было трудно дышать, а из-под пола шел дым.

Когда трамвай остановился, оказалось, что он горит снизу. На фото и видео, выложенных пассажирами в соцсетях, видно, что огонь прорвался и в салон.

Всех пассажиров удалось эвакуировать вовремя.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 26.10.21

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