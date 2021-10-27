Южноуральцы жалуются на прививочный «футбол»: желающие не могут вакцинироваться

Южноуральцы продолжают жаловаться на невозможность поставить прививку от коронавируса.

Как уже сообщал «Новый День», с 18 октября в регионе ввели QR-коды, без которых невозможно попасть на массовые мероприятия или в ТРЦ. Пропускную систему начали вводить даже отдельные продуктовые магазины. Власти постоянно агитируют вакцинироваться, заявляя, что вакцины достаточно и привиться можно в любое удобное время.

Однако жители области эти заявления опровергают: «Уважаемый губернатор! Не могу сделать прививку! Звоню в поликлинику: говорят, что уже не записывают – позвоните в среду. Звоню в среду, говорят: езжайте в травмпункт – там с 16:00 до 22:00 вас вакцинируют… Поеду – сто пудов вакцины нет или ещё куда-то отправят. Скажите, пожалуйста, кто отвечает за этот бардак? Вы?», – написала сегодня в паблике «Текслер, помоги!» жительница области.

В министерстве здравоохранения ей ответили: «Вакцины в регионе в достаточном количестве, мы приглашаем всех жителей на вакцинацию. Если вы столкнулись с какой-то проблемой, напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения».

«Месяц ждать, чтобы прививку поставить. За этот месяц я 10 раз передумаю. Сначала наведите порядок, а потом и призывайте людей», – прокомментировала ситуацию другая жительница региона.

Челябинск, Павел Зварзин

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