ММК признан экспортером года среди крупных промышленных предприятий УрФО

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» заняло первое место в номинации «Экспортер года в сфере промышленности» на окружном этапе Всероссийской премии «Экспортер года» в категории «крупный бизнес».

Торжественное награждение победителей окружного этапа премии по Уральскому федеральному округу состоялось в Екатеринбурге 26 октября. ПАО «ММК» на церемонии награждения представил начальник департамента внешнеэкономической деятельности и продаж предприятиям автомобильной промышленности Олег Федонин.

«Мы рады, что работа ММК способствует развитию внешнеэкономической деятельности Уральского региона, родного для нашей компании, – отметил Олег Федонин. – Традиционно наибольшую долю в структуре продаж ММК занимает российский рынок, но экспорт для нас также важен. Он позволяет сохранять гибкость в структуре продаж, задействовать все мощности и присутствовать за рубежом, в том числе с нашей премиальной продукцией. Металл Магнитки, благодаря высокому качеству, широкому сортаменту, отличному клиентскому сервису и отлаженной логистике поставок, пользуется повышенным спросом среди покупателей на экспортных рынках».

В 2020 году ПАО «ММК» отгрузило на внешние рынки 2,89 млн тонн металлопроката, из этого объема более 1,68 млн тонн пришлось на страны дальнего зарубежья. Еще чуть более 1,2 млн тонн компания поставила в адрес покупателей из стран бывшего СССР – этот рынок, наряду с российским, исторически является одним из приоритетных для ММК. Ключевым регионом с точки зрения экспорта в 2020 году стали страны Юго-Восточной Азии. Что касается постсоветских стран, главным «покупателем» продукции ММК в прошлом году стал Узбекистан.

В 2021 году ММК продолжает развивать экспортные поставки: уже за девять месяцев текущего года объем экспорта достиг более чем 3 млн тонн металлопродукции, превысив суммарный объем прошлого года. Это связано, в первую очередь, со стабильно высоким спросом на зарубежных рынках, а также с высокой загрузкой стана горячей прокатки 2500, реконструкция которого завершилась в прошлом году.

Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» присуждается организациям и индивидуальным предпринимателям, достигшим наибольших успехов в осуществлении экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ и услуг. Премия была инициирована Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», разработанным в соответствии с указом Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 26.10.21

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