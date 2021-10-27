Челябинская область берет в кредит более 1 млрд рублей

Челябинская область берет кредит в размере более 1 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в правительстве Челябинской области, Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил региону предварительную заявку в объеме 1,14 млрд рублей на софинансирование реконструкции очистных сооружений Челябинска.

Кредит будет выдан Челябинской области под 3,5% годовых на срок 25 лет. Это 80% от необходимой суммы. Общая стоимость проекта составит 1 млрд 431 млн рублей.

Поэтому регион будет должен выделить целевую субсидию на сумму 100,2 млн рублей, а также средства заемщика в лице обслуживающей организации – 186 млн рублей.

Инвестиционный срок проекта рассчитан на 2022-2024 годы. Срок возврата средств Фонда – 2046 год.

Власти обещают, что реконструкция очистных позволит создать в областном центре надежную систему водоотведения, которая снизит затраты на плановые ремонты, а также решить вопрос с неприятным запахом на въезде в город.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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