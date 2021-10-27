В Челябинске трехлетний ребенок отравился лекарствами

В Челябинске трехлетний малыш отравился лекарствами.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мальчик гостил у бабушки с дедушкой. Утром, пока взрослые спали, он нашел коробочку с дигоксином и съел часть таблеток. Хорошо, что малыш рассказал об этом бабушке, – это позволило вовремя оказать ему медицинскую помощь.

Проверив таблетницу, женщина обнаружила, что ребенок съел 24 пилюли, и вызвала скорую помощь. Прибывшие на вызов медики промыли ему желудок и доставили в больницу, где у ребенка диагностировали брадикардию и интоксикацию. К лечению пришлось подключать реаниматологов.

Ребенка спасли.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.10.21

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