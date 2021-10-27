На Южном Урале закончилась вакцина от гриппа

В Челябинской области закончилась вакцина от гриппа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день в регионе выделено 3 штамма гриппа: В, А1 нетипированый и H3N2 (таких случаев пока больше всего). Южноуральцы, желающие поставить прививку от гриппа, жалуются: им отказывают в вакцинации, заявляя, что нет необходимых препаратов. В некоторых муниципалитетах сообщают, что новая партия придет только к концу ноября.

Проблему подтвердили в правительстве Челябинской области. По словам первого вице-губернатора Ирины Гехт, область ждет очередное поступление, но когда оно будет – неизвестно. А на рынке вакцины от гриппа нет.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 27.10.21

В Челябинске трехлетний ребенок отравился лекарствами. / Челябинская область берет в кредит более 1 млрд рублей. / В Челябинской области от ковида умерли еще 30 человек. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»