В Челябинске голый начальник напал на клиентов и устроил дебош в собственном заведении

В Челябинске голый мужчина напал в сауне на клиентов, избил автомобиль и грязно обругал заведение. Очевидцы выложили видео дебоша в соцсетях. Одни из них утверждают, что нападал на всех в чем мать родила владелец заведения, другие – что это был всего лишь директор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», скандал разгорелся в одной из саун, где компания отмечала день рождения одной из прекрасных дам. Был ли дебошир приглашен, или он заявился на торжество по собственной инициативе – пока неясно. Однако он приложил все усилия, чтобы праздник получился незабываемым.

Сначала он напал на посетителей и попытался устроить массовую драку, потом разбил в заведении стекла, затем выбежал на улицу и набросился на один из припаркованных автомобилей, после чего начал нападать на сотрудников заведения, пытавшихся его успокоить.

Наконец, персоналу удалось заманить голого и неадекватного начальника внутрь заведения. На этом шоу закончилось. Виновница торжества прокомментировала ситуацию в непечатных выражениях. Ей пообещали вернуть деньги.

Челябинск, Павел Зварзин

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