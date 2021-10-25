ММК продолжает развитие системы энергетического менеджмента: результатом планомерной работы компании стало снижение за 8 месяцев 2021 года энергоемкости стали на 9,5% или на 0,63 Гкал/т по сравнению с 2020 годом.

Для ПАО «ММК» внедрение и функционирование системы энергетического менеджмента – один из эффективных инструментов снижения энергозатрат. С 2020 года в компании утверждена и введена в действие Энергетическая политика. В сентябре текущего года ПАО «ММК» успешно прошло вторую наблюдательную экспертизу системы энергетического менеджмента компании на соответствие требованиям международного стандарта ISO 50001: 2018 и получило сертификат TÜV International Certification (Германия).

Ежегодно в компании разрабатываются и реализуются программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. Эффект от их реализации за 8 месяцев 2021 года составил 339,2 млн рублей. В их числе организационно-технические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, утвержденные приказом генерального директора, которые принесли ПАО «ММК» 44,2 млн рублей; проект по регулированию объемов выработки электроэнергии и потребления природного газа на ТЭЦ и ЦЭС в часы действия льготного тарифа на электроэнергию (эффект – почти 94 млн рублей); проект по снижению затрат на покупку электрической энергии за счет проведения ремонтов энергетического оборудования блок-станций ПАО «ММК» в ночное время, в выходные и праздничные дни, который позволил сэкономить свыше 55,7 млн рублей. Кроме того, более 60 млн рублей составил экономический эффект от реализации малобюджетных высокоэффективных проектов. Внесли свою лепту и рационализаторы ПАО «ММК»: за 8 месяцев 2021 года посредством Платформы энергоменеджмента было подано 556 энергоэффективных идей, из которых реализовано 143 проекта с плановым эффектом от их внедрения в размере 61,2 млн рублей.

Необходимо также отметить реализацию энергосервисных договоров, которая принесла за 8 месяцев текущего года 23,9 млн рублей. Среди действующих энергосервисных договоров – «Автоматизация управления приводами дымососов системы утилизации газов в кислородно-конвертерном цехе» и «Модернизация освещения производственных помещений ПВЭС». В текущем году подписан энергосервисный договор с ООО «ГПБ-Энергоэффект» по модернизации системы освещения шести цехов управления главного энергетика. В их числе энергоцех, кислородный цех, ТЭЦ, ЦЭС, ЦВС, ПСЦ (III очередь). В рамках проекта будет произведена замена существующих низкоэффективных светильников с газоразрядными лампами высокого давления и прожекторов на современные светодиодные светильники российского производства (около 3800 шт.). Ожидаемый эффект за время действия договора составит около 50 млн Квт/ч или свыше 190 млн рублей.

Также с начала года увеличена утилизация вторичных газов на электростанциях в сравнении с 8 месяцами 2020 года: доменного газа – на 36,3 млн тонн условного топлива (т.у.т.), коксового газа – на 6,2 млн т.у.т. Следствием этого стало снижение степени использования электростанциями комбината природного газа на 6% в общем топливном балансе ПАО «ММК».

Деятельность ММК в области энергосбережения находится в русле стратегического курса на соответствие целям и принципам устойчивого развития (ESG). ММК стремится к тому, чтобы его деятельность способствовала решению проблем, связанных с изменением климата. «Данное направление работы становится еще более актуальным в свете новых международных экологических требований и ожидаемого введения на важных для нас рынках так называемого «углеродного налога». Именно поэтому актуализированная стратегия Группы предусматривает снижение удельных выбросов СО2 на тонну стали до среднемирового уровня и даже ниже к 2025 году», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Как уже ранее сообщалось, компания поставила задачу снизить валовые выбросы диоксида углерода (СО₂) на 2,2 миллиона тонн до 2025 года, а удельные – до 1,8 тонн CO₂-экв. на тонну стали (ниже среднемирового уровня в 1,82 тонны CO₂-экв.).

Магнитогорск, Павел Зварзин

Магнитогорск. Другие новости 25.10.21

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