В детских садах Челябинска перестало хватать денег на еду

В муниципальных детских садах Челябинска повысили родительскую плату.
Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, питание детей в дошкольных учреждениях оплачивается из двух источников: городского бюджета и родительской платы. С октября бюджетная составляющая увеличена на 33%, стоимость родительской платы возросла на 12%.
Отмечается, что в последний раз родительскую плату повышали 4 года назад, но с тех пор стоимость продуктов существенно выросла, и на обеспечение питания в соответствии с нормативами денег стало не хватать.
В целом, с 1 октября 2021 года размер родительской платы за детский сад составляет 2 тысячи 130 рублей в группах полного дня, 2 тысячи 350 рублей – в группах круглосуточного пребывания, 1 тысяча 100 рублей – в группах кратковременного пребывания.
Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 28.10.21
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