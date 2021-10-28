Трамваи на железнодорожный вокзал Челябинска не будут ходить больше месяца

В Челябинске более чем на месяц закрывают движение трамваев на железнодорожный вокзал: на улице Цвиллинга начинается капитальный ремонт трамвайных путей.

Как сообщили РИА «Новый День», в мэрии работы продлятся с 29 октября по 6 декабря. За этот время планируется полностью заменить 1,7 километра пути между улицами Тимирязева и Торговой, отделив колею от автодороги бордюрным камнем, высотой 15 сантиметров.

На время ремонта меняется схема движения трамваев:

трамвай №3: ЧМК – ул. Кирова» – ул. Карла Маркса» – ул. Российская» – ЧГРЭС;

трамвай №5: ЧЭМК – ул. Труда – ул. Карла Маркса – ул. Российская – ЧГРЭС;

трамвай №7 ЧТЗ – ул. Горького – ЧЭМК.

Маршрут №8 на время ремонта путей упраздняется, подвижным составом усилят маршруты №№15, 16, 18.

Троллейбус №5, выполняющий маршрут АМЗ – железнодорожный вокзал, с 22:00 3 ноября до 06:00 8 ноября будет ходить через площадь Революции.

Челябинск, Павел Зварзин

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