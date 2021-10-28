В Челябинске вынесли приговор матери малыша, которого отчим обварил кипятком

В Челябинске вынесли приговор матери 2-летнего малыша, которого отчим обварил водой из чайника.

Как уже сообщал «Новый День», 35-летняя женщина жила с двумя детьми 2 лет 7 месяцев лет и 1 года. Она периодически била малышей, оставляла без присмотра, кормила чем придется, пьянствовала с супругом на глазах детей, не водила новорожденного ребенка на ежемесячные медицинские осмотры. Малыш имел недобор в весе, не соответствовал своему возрасту и отставал в физическом развитии. Квартира, в которой живет семья, находилась в антисанитарном состоянии.

21 мая пьяная мать, услышав крики старшего сына, пришла на кухню и увидела, как ее муж, тоже пьяный, льет на ребенка кипяток из чайника. Мальчик получил термические ожоги площадью около 23% поверхности тела.

Однако мамаша, вместо того, чтобы вызвать врачей, еще два дня пьянствовала с супругом, пока ребенок не умер.

Было возбуждено уголовное дело по статьям 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего) и 125 УК РФ (оставление в опасности). Мать признали виновной и приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Мужа женщина задержали через несколько дней после смерти мальчика. Его обвиняют в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека) по действиям работников социальных служб и органов опеки, которые были обязаны контролировать условия жизни и воспитания детей в данной семье.

Челябинск, Павел Зварзин

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