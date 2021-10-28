В Челябинске снесут две сотни деревьев ради парковки возле храма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о благоустройстве территории возле кафедрального собора Рождества Христова на северо-западе. Разрешение на вырубку выдали в мэрии.

По словам чиновников, подрядчик уже начал компенсационные высадки: вместо 223 снесенных деревьев буду высажены 400 ясеней и 40 пирамидальных тополей. Где именно появятся новые насаждения в рамках компенсации, в мэрии не уточнили.

Отметим, что контракт подразумевает обустройство сквера возле самого собора, но, согласно техзаданию, в нем должны быть 12 скамеек, 9 урн, 3 ели, а также цветник и газон. Кроме того, контракт предусматривает организацию парковки для 92 легковых автомобилей и 7 автобусов. Еще 9 мест должно быть предусмотрено для инвалидов.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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