На Южном Урале в разы повысили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте

В Челябинской области существенно повысили штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сейчас пойманному «зайцу» приходится платить от 100 до 500 рублей. В ноябре эта сумма увеличится в несколько раз и будет составлять от 500 до 1500 рублей.

Повышение штрафов связано с внедрением системы оплаты проезда через валидаторы: по мнению чиновников и депутатов, отсутствие в салоне кондуктора может привести к резкому роста числе безбилетников.

Отметим, что на валидаторы давно перешли Москва и Санкт-Петербург. Однако если в первом городе добросовестность пассажиров проверяют контролеры, периодически наведывающиеся в салон транспорта, то во втором в каждом автобусе, троллейбусе и трамвае есть кондуктор: он продает билеты тем, у кого нет «Подорожника», и проверяет, оплатил ли проезд тот, у кого транспортная карта есть.

Челябинск, Павел Зварзин

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