Южноуралец убил семью ради кредита

Житель Челябинской области убил семью пенсионеров ради кредита.

Как сообщили РИА «Новый День» в СУ СКРФ по Челябинской области, трагедия произошла 26 октября в Южноуральске. 39-летний мужчина пришел к своим пожилым знакомым и зарезал их кухонным ножом. Возможно, супруги оказали сопротивление, и к ним пришлось применить дополнительную силу.

Трупы пенсионеров обнаружил их сын. Погибшие скончались от ножевых ранений и травм головы. Из дома пропала крупная сумма, которую хозяева собрали на новую квартиру.

По версии следствия, нападавший знал о накоплениях и именно из-за них убил пенсионеров. В ходе предварительного следствия выяснилось, что у мужчины трое детей, но недавно он остался без работы и не смог гасить взятые кредиты.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «з» части 2 статьи 105 УК РФ. Подозреваемый находится в СИЗО.

Южноуральск, Паве Зварзин

Южноуральск. Другие новости 28.10.21

«Система настроена на поддержку богатых…» В Госдуме проект бюджета Пенсионного фонда России раскритиковали даже «единороссы», но проголосовали за. / На Южном Урале в разы повысили штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте. / В Челябинске снесут две сотни деревьев ради парковки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»