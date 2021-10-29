В Челябинске 9-летняя девочка упала в открытый колодец

В Челябинске 9-летняя девочка упала в открытый канализационный колодец.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ЧП произошло в Калининском районе возле школы №25. Девочка шла после занятий домой, а поскольку межквартальные проезды в этом районе не оборудованы тротуарами, пережидать поток машин пешеходам приходится на газоне.

Девочка собралась перейти дорогу, но решила пропустить автомобиль, сделала шаг назад и рухнула в открытый люк.

Ребенок получил сильный ушиб спины. Сейчас в этой истории разбирается полиция.

Отметим, что люк закрыли в течение нескольких часов после происшествия.

Это уже четвертое падение ребенка в колодец в текущем году.

Глава Челябинска Наталья Котова несколько раз поручала управлению ЖКХ и главам районам проинспектировать и закрыть все люки сетевых колодцев. Судя по тому, что даже рядом со школами обнаруживаются люки без крышек, распоряжение мэра проигнорировали.

Челябинск. Другие новости 29.10.21

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