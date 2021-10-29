Выявляемость коронавируса в Челябинской области приближается к 500 в сутки

Суточная выявляемость коронавируса в Челябинской области приближается к 500: 28 октября зарегистрирован 491 новый случай.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 30 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 109 тысяч 710 инфицированных. 5 тысяч 463 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 189).

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 28.10.21

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