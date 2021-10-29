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Пятница, 29 октября 2021, 11:11 мск

Новости Челябинск

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Страшно интересно: южноуральцы все чаще отдают предпочтение фильмам ужасов

С наступлением осени жители Челябинской области стали чаще смотреть фильмы и сериалы в жанре хоррор. По оценке аналитики сервиса «МегаФон ТВ», интерес к подобному кино вырос на 20%.

Фаворитами текущего сезона стали картины об апокалипсисе: их посмотрел каждый второй зритель онлайн-кинотеатра.

По мнению специалистов, повышенное внимание к фильмам ужасов у южноуральцев можно объяснить осенней хандрой и желанием снять стресс в связи новой волной коронавируса в России. Ведь, по словам психологов, такие ленты снижают уровень тревоги и становятся своеобразной эмоциональной разрядкой.

Помимо сезонного интереса к фильмам ужасов связисты отмечают рост просмотров в привязке к календарным датам, например, к Хэллоуину.

В России, по опросам ВЦИОМ, лишь 7% людей отмечают этот праздник. Поэтому большинство челябинцев охотнее включат страшный сериал, чем сами будут наряжаться в пугающие образы демонов или ведьм. Так, по данным аналитиков «МегаФон ТВ», в течение нескольких лет подряд именно на 31 октября приходится пик просмотров хорроров – их включают в 2 раза чаще, чем в обычный день.

При выборе сериалов этого жанра жители Южного Урала единодушны. Каждый третий отдает предпочтение многосерийной экранизации романа Стивена Кинга «Противостояние»* или истории зомби-апокалипсис «Ходячие мертвецы». В фильмах такого единения не наблюдается: верхние строчки рейтинга заняли «Синяя бездна 2» и «Голем. Начало», каждая из которых набрала 3% аудитории.

В целом зрители «МегаФон ТВ» уже успели увидеть 20 сериалов и свыше 500 фильмов ужасов.

Топ-7 хорроров

  • «Синяя бездна 2»
  • «Голем: Начало»
  • «Солнцестояние»
  • «Поворот не туда: Наследие»
  • «Брешь»
  • «Проклятие Спящей красавицы»
  • «Веном»

Топ-7 сериалов в категории ужасы

  • «Противостояние»*
  • «Ходячие мертвецы»
  • «Чепелуэйт»*
  • «Страна Лавкрафта»*
  • «30 сребреников»*
  • «Сумеречная зона»*
  • «Хелстром»

*доступно в сервисе Amediateka на МегаФон ТВ

Челябинск, Ольга Арсентьева

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