Сотрудники одного из южноуральских муниципалитетов продали землю, нарушив закон

В отношении сотрудников администрации Красногорского поселения возбуждено уголовное дело.

Как сообщили РИА «Новый День» в КСП Челябинской области, в ходе проверки муниципалитета, специалисты контрольно-счетной палаты обнаружили, что один из земельных участков продан в нарушение требований Земельного кодекса РФ – без проведения торгов в форме аукциона и по заниженной цене.

В итоге бюджету о поселения причинен крупный материальный ущерб: более 3,9 млн рублей.

По результатам проверки КСП в Еманжелинском муниципальном районе Следственным отделом города Коркино СУ СК РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Еманжелинск, Павел Зварзин

Еманжелинск. Другие новости 29.10.21

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