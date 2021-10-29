В Челябинске снесло с рельсов очередной трамвай

В Челябинске произошло очередное происшествие с трамваем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», около часа назад трамвай маршрута №18, следовавший в сторону центра, буквально слетел с рельсов. Вагон не доехал несколько метров до остановки «Теплотехнический институт». Его заднюю часть вынесло на дорогу так, что трамвай перегородил автомобилям крайнюю левую полосу, а «нос» залез на встречную линию.

Пришлось остановить движение трамваев в обе стороны.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 29.10.21

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