Выявляемость коронавируса в Челябинской области превысила 500 в сутки

В Челябинской области за сутки выявлено 503 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 29 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 110 тысяч 213 инфицированных. 5 тысяч 492 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 218).

Челябинск, Ольга Арсентьева

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