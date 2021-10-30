В Челябинске экскаватор повредил трамвай с пассажирами

В Челябинске экскаватор ковшом попал в трамвай.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне вечером на улице Горького, в районе остановки ДК «Смена». Вагон следовал по маршруту №5, в салоне были пассажиры: «Трактор либо не увидел, либо не успел отъехать, ковшом со всей дури ударил трамвай, все стекла повыбивало, пострадавших нет», – рассказали они в соцсетях.

«Раз я не в курсе – значит, ничего страшного не произошло, – цитирует 74.ru директора ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрия Усачева. – пострадавших не было».

Судя по выложенным фото и видео, вдребезги разбито окно рядом с первой дверью салона. Осколками стекла были усыпаны первые сидения и пол рядом с ними.

Челябинск, Павел Зварзин

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