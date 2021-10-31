На Южном Урале умерли более 5,5 тысяч больных ковидом

В Челябинской области за сутки выявлено 508 новых случаев коронавируса.

Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 28 зараженных.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 110 тысяч 721 инфицированный. 5 тысяч 520 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 246). В этой статистике не учитываются те, кто умер после перенесенного заболевания от развившихся позже осложнений.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 30.10.21

В Челябинске экскаватор повредил трамвай с пассажирами. / Выявляемость коронавируса в Челябинской области превысила 500 в сутки. / Руководство челябинского облизбиркома ответит за итоги выборов в Госдуму. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»