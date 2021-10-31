На Южном Урале умерли более 5,5 тысяч больных ковидом

В Челябинской области за сутки выявлено 508 новых случаев коронавируса.
Региональный минздрав сообщает о смерти от ковида 28 зараженных.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», всего с начала пандемии в Челябинской области выявлено 110 тысяч 721 инфицированный. 5 тысяч 520 из них умерли (непосредственно от инфекции – 4 тысячи 246). В этой статистике не учитываются те, кто умер после перенесенного заболевания от развившихся позже осложнений.
Челябинск, Ольга Арсентьева
Челябинск. Другие новости 30.10.21
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